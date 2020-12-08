12 декабря 2020 года состоится личный открытый международный турнир по шахматам в интернете онлайн "Кубок главы города-курорта Геленджик 2020", "Gelendzhik mayor chess cup 2020". Соревнования, ставшие в нашем городе доброй традицией, в этом году пройдут в формате онлайн впервые. Любой желающий из любого уголка не только нашей страны, но и всего мира, может побороться за призовые места и призы в дополнительных номинациях, которых будет целых 30! Соревнования будут проводиться на онлайн-сервисе lichess.org. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие спортсмены, состоящие в клубе КОО "Федерация шахмат Краснодарского края", для вступления в клуб и заполнения заявки на участие в соревнованиях необходимо заполнить специальную форму, перейдя по ссылке https://forms.gle/LKWU3EUorusvhgL97. Ссылки на участие и пароль для доступа рассылаются всем участникам лично 11 декабря до 19.00 МСК на электронную почту, указанную при регистрации. Начало соревнований 12 декабря в 16.00 МСК. Места в соревнованиях распределяются в соответствии с правилами площадки lichess и дополнительными показателями, примененными главной судейской коллегией. Окончательные итоги соревнований будут подведены через три дня после завершения соревнований и размещены на официальном сайте www.gelendzhikchess.ru. Уверены, что шахматисты нашего города составят достойную конкуренцию другим участникам соревнований и желаем всем шахматистам честной борьбы, интересных партий и, конечно же, побед!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края