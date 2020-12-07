ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ШАХМАТАМ
справки судей с печатями и подписями
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Председатель попечительского совета Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"
Сейчас 280 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ШАХМАТАМ
справки судей с печатями и подписями
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края