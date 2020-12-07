ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР!

Во вложении подробные инструкции, договор и заявления. Инструкции изучите внимательно, выполните задание на сайте.

Договор и заявления (2 штуки - о зачислении на курсы и о согласии на обработку перс.данных) в заполненном виде пришлите почтой России (350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, д.167, Кафедра начального образования) или передайте в ИРО нарочным в ближайшее время.

Договор - обязательная формальность, курсы БЕСПЛАТНЫЕ.

Контактные телефоны руководителей курсов:

Демченко Анна Александровна 8 918 966 58 44

Черник Елена Николаевна 8 918 391 92 16

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Информация для слушателей бюджетных очно-дистанционных курсов повышения квалификации

ДОГОВОР № б/н

Заявление

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края