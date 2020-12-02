Общий зачёт:
🏆🥇место - Гринев Борис;
🥈место - Мальченко Алексей;
🥉место - Аванесян Артем;
4 место - Шадрин Михаил;
5 место - Хаммербек Артур.
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ПО КАТЕГОРИЯМ:
категория: Женщины
🏆🥇место Сергеева Наталья 💐
категория: ветераны
🏆🥇место Давиденко Василий
категория: 2003-2004 г.р.
🏆🥇 место Шадрин Роман
категория: 2005-2006 г.р.
🏆🥇место Пшмахов Осман
категория: 2007-2008 г.р.
🏆🥇место Ачмиз Диана💐
категория: 2009-2010 г.р.
🏆🥇 место Богдан Давид
категория: 2011 г.р. и младше
🏆🥇место Заворотинский Богдан.
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ВНИМАНИЕ‼️
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 👏🎉
СОСТОИТСЯ 6 ДЕКАБРЯ В 15.30 В г. КРАСНОДАР КТЗ "ЧЕМПИОН" , УЛ. ПРИГОРОДНАЯ, 24.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края