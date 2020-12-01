С 27 по 30 ноября 2020 года в спортивном комплексе "Чемпион" города Краснодара проходил Чемпионат Краснодарского края по шахматной композиции, в рамках которого состоялся мастер класс известного шахматного композитора Антипина Ивана Ивановича.

Победителем соревнований стал Николай Жугин из Сочи (тренер Селиванов А.В.), получивший сертификат от президента краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края" Бондаренко Е.М. на участие в Чемпионате России по шахматной композиции 2021 года. На втором месте Дектярев Ярослав из Краснодара, на третьем месте Хрипаченко Александр из Новороссийска. Лучших решателей среди мужчин и среди женщин Иван Иванович лично поощрил книгами по шахматной композиции.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края