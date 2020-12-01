27-30 ноября стартовал Чемпионат Краснодарского края по шахматам среди мужчин и женщин
https://chess-results.com/tnr541834.aspx?lan=11&a..
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Председатель попечительского совета Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"
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27-30 ноября стартовал Чемпионат Краснодарского края по шахматам среди мужчин и женщин
https://chess-results.com/tnr541834.aspx?lan=11&a..
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края