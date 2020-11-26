21 октября 2020 года на 94 году ушел из жизни ветеран труда, житель станицы Ирклиевской, известный в крае любитель шахмат

ВЕРТЕГЕЛ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ.

На Кубани он был единственным действующим шахматистом в своём возрасте и заслужил среди знавших его людей звание патриарха игры.

Евгений Иванович Вертегел родился в селе Вертегелы Запорожской области. На Кубань переехал в зрелом возрасте. Имея два высших педагогических образования, работал учителем русского языка, литературы, преподавал историю. В 1976 году переехал в станицу Ирклиевскую и продолжил свою педагогическую деятельность в школе № 5.

С первых дней работы в школе Евгений Иванович создал шахматный клуб. Он был хорошим наставником для молодёжи и воспитал не одно поколение шахматистов.

В своём преклонном возрасте Евгений Вертегел и сам был активным участником крупных краевых турниров по шахматам. Практически в вековом возрасте, шахматист имел феноменальную память и играл без очков.

Ежегодно в районе проходил турнир в честь почтенного шахматиста Евгения Вертегела, в апреле будущего года он впервые будет посвящен его памяти.

Смерть Евгения Ивановича Вертегела - это невосполнимая потеря для союза шахматистов района и края. Добрые воспоминания о нём останутся в сердцах всех знавших его людей

КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" выражает соболезнования родным и близким