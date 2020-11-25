В период с 7 ноября по 20 ноября 2020 года состоялось Первенство ЮФО 2020. Соревнование проходило в Аквалоо.

Спортсмены ЮФО принимали участие в трёх дисциплинах :

Классика

Быстрые ( рапид)

Блиц

В Первенстве ЮФО принимали участие около 200 спортсменов из Краснодарского края,Ростовской области, Астраханской,Волгоградской области,Республики Адыгеи,Республики Крым,Республики Калмыкия,Севастополя.

Соревнования проходили в 2 смены с соблюдением всех норм предусмотренных Роспотребнадзором.

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https://vk.com/album-49358851_276121025

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края