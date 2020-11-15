Предложение о сотрудничестве

Уважаемые шахматисты!

Компания “Дайв” работает с 1992 года в области шахмат и является крупнейшим оптовым продавцом шахматного инвентаря в России. Также мы свыше 25 лет работаем над разработкой технологий и методик шахматного образования в образовательных учреждениях, являясь мировым лидером в этой области.

На нашем шахматном портале chessking.com ежедневно проводятся онлайн турниры. Для пользователей доступно 60 обучающих курсов разделенных по уровням сложности. А тренеры могут проводить БЕСПЛАТНО онлайн-лекции с видео- и аудио- связью без использования сторонних программ для своих учеников.

Среди инструментов лектора имеется интерактивная шахматная доска, на которой в онлайн режиме можно демонстрировать учебные примеры из готовым курсов или материалов самого тренера, передавать ученикам по ходу занятия, анализировать партии или позиции, при этом ходить на доске одновременно или по очереди может Тренер и его ученики (с разрешения Тренера), говорить на занятии может Тренер и его ученики (с разрешения Тренера), для повышения наглядности материала можно использовать набор маркеров и демонстрировать видео. Очень скоро появятся дополнительные возможности: выдать всем ученикам задачу-тест на решение с отслеживанием результата и скорости решения каждым учеником, возможность проводить платные и бесплатные лекции для всех желающих.

Для нас важно сотрудничество с вами, и мы предлагаем ознакомиться с возможностями нашей тренерской программы:

Если вы тренер и у вас есть ученики с которыми вы готовы работать на нашей платформе, то становитесь тренером, проводите лекции и получайте 15% от всех покупок ваших учеников внутри обучающей зоны chessking. Также мы готовы предоставить тренерам возможность самим создавать турниры для своих учеников на нашей платформе. А еще у нас разработана методика проведения турниров с видео-контролем, что позволяет избавиться от главной проблемы онлайн-турниров - читерства.

Подробнее о тренерской программе: https://chessonline.ru/ck-partnership/Подробнее_о_тренерской_программе.pdf

Если у вас есть вопросы или встречные предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Контакты для связи:

Моисеева Евгения

тел и WhatsApp: 8-910-47-47-116

chesscup.ru@gmail.com

Генеральный директор ООО “Дайв”

Сергей Абрамов

тел и WhatsApp: 8-916-359-0851

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края