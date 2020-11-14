АНОНС
В период с 27 ноября по 7 декабря 2020 года пройдут чемпионаты Краснодарского края по шахматной композиции, шахматам, быстрым шахматам и блицу.
С 27ноября- 30 ноября - Шахматная композиция
С 29 ноября - 5 декабря - Шахматы (классика)
С 4 ноября - 6 ноября - Быстрые шахматы
С 5 ноября - 7 ноября - Блиц
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
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Приложение №4.
Предварительная заявка на участие в Чемпионате Краснодарского края среди мужчин и женщин
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№
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ФИО
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Число, год дата рождения
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Разряд
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ID
FIDE
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Российский рейтинг
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группа
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МО Края
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Контактный телефон
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в оргкомитет соревнований до 25 ноября 2020 года,
Купальян Георгию Семеновичу тел. 8 (918) 497-64-04
e-mail: chesskrd@gmail.com.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края