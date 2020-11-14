АНОНС

В период с 27 ноября по 7 декабря 2020 года пройдут чемпионаты Краснодарского края по шахматной композиции, шахматам, быстрым шахматам и блицу.

С 27ноября- 30 ноября - Шахматная композиция

С 29 ноября - 5 декабря - Шахматы (классика)

С 4 ноября - 6 ноября - Быстрые шахматы

С 5 ноября - 7 ноября - Блиц

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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.

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Приложение №4.

Предварительная заявка на участие в Чемпионате Краснодарского края среди мужчин и женщин

№ ФИО Число, год дата рождения Разряд ID FIDE Российский рейтинг группа МО Края Контактный телефон

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в оргкомитет соревнований до 25 ноября 2020 года,

Купальян Георгию Семеновичу тел. 8 (918) 497-64-04

e-mail: chesskrd@gmail.com.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края