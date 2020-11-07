ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА 👏
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🏆Группа 2008 г.р. и старше.
🥇место - Костиков Руслан
🥈место - Кобелев Андрей
🥉место - Еременко Михаил
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🏆Группа 2009 г.р.
🥇место - Трухин Глеб
🥈место - Ярослав
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🏆Группа 2010 г.р.
🥇место - Казликина Анастасия
🥈место- Зубрицкая Валерия
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🏆Группа 2011 г.р.
🥇место - Бубнова Ульяна
🥈место - Багателия Нестор
🥉место - Жукова Александра.
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🏆Группа 2012 г.р.
🥇место - Заворотинский Богдан
🥈место - Гордеев Федор
🥉место - Мустафин Роман
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🏆Группа 2013 г.р. и младше.
🥇место - Бажин Радомир
🥈место - Сибарсов Александр
🥉место -Мульгунов Алексей Николай
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Спортсмены, занявшие 1 места в каждой возрастной категории,могут записать минутный ролик 📽️(по желанию)
для "Живого журнала Чемпионов" 🏆
Пример вопросов:
❓Представиться🤗, какой разряд
❓Как давно занимаетесь шахматами
❓Почему нравятся шахматы
❓Наиболее значимые или памятные успехи 🏆
❓Любимая фигура
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ВИДЕО ОТПРАВЛЯЕМ НА ⤵️⤵️⤵️
WhatsApp +7 909 458-47-13
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края