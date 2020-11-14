ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА 👏
🏆Группа 2008 г.р. и старше.
🥇место - Кобелев Андрей
🥈место - Костиков Руслан
🥉место - Антипов Николай
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🏆Группа 2009 г.р.
🥇место - Трухин Глеб
🥈место - Ярослав
🥉место - Чекашов Егор
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🏆Группа 2010 г.р.
🥇место -Зубрицкая Валерия
🥈место - Казликина Анастасия
🥉место - Старжинская Анастасия
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🏆Группа 2011 г.р.
🥇место- Шолдышева
🥈место - Багателия Нестор
🥉место - Жукова Александра
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🏆Группа 2012 г.р.
🥇место - Заворотинский Богдан
🥈место - Серопян Лев
🥉место - Мульгунов Ефим Николай
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🏆Группа 2013 г.р. и младше.
🥇место - Гордеев Федор
🥈место - Куваева Вероника
🥉место - Первунин Андрей
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Спортсмены, занявшие 1 места в каждой возрастной категории,могут записать минутный ролик 📽️
(по желанию) для "Живого журнала Чемпионов" 🏆
Пример вопросов:
❓Представиться🤗, какой разряд
❓Как давно занимаетесь шахматами
❓Почему нравятся шахматы
❓Наиболее значимые или памятные успехи 🏆
❓Любимая фигура
ВИДЕО ОТПРАВЛЯЕМ НА ⤵️⤵️⤵️
WhatsApp +7 909 458-47-13
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края