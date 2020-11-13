Дополнительная информация
Похороны Сапфирова А.А. состоятся завтра 14.11.2020г. в г.Краснодаре в 13.30 кладбище хутора Ленина. Сбор у центрального входа.По вопросу похорон звоните сыну Александра Александровича-Максиму по тел. +79604977552
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Председатель попечительского совета Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"
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Дополнительная информация
Похороны Сапфирова А.А. состоятся завтра 14.11.2020г. в г.Краснодаре в 13.30 кладбище хутора Ленина. Сбор у центрального входа.По вопросу похорон звоните сыну Александра Александровича-Максиму по тел. +79604977552