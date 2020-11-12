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Ушел из жизни Александр Сапфиров

Сегодня на 68 году ушел из жизни известный международный арбитр, организатор, мастер спорта СССР по шахматам Александр Сапфиров. 

Многие годы Александр Александрович проводил крупные соревнования в Краснодарском крае и Южном федеральном округе. Журнале "Шахматы в России" в 90-е годы даже вел специальный раздел - "Шахматы на Кубани", а в 2002 году Краснодар принимал личный чемпионат России - таков был размах деятельности энергичного организатора. 

Будучи учителем русского языка и опубликовав научную работу о том, что ребенок, умеющий играть в шахматы, обычно пишет грамотнее другого, который не знает ходов, Сапфиров судил многие соревнования - вплоть до шахматных Олимпиад. Долгое время Александр Сапфиров входил в Наблюдательный совет Российской шахматной федерации. Последние годы арбитр возглавлял комиссию по этике федерации шахмат Краснодарского края и ЮФО.

КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" выражает соболезнования родным и близким Александра Сапфирова.

 

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