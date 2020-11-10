Завершилась серия онлайн-турниров на Кубок "Федерация шахмат Краснодарского края".

По итогами 6-ти этапов места распределились следующим образом:

1 место - Гринев Борис;

2 место - Мальченко Алексей;

3 место - Аванесян Артем;

4 место - Шадрин Михаил;

5 место - Хаммербек Артур.

Поздравляем победителя и призеров!!!

Награждение состоится в день проведения чемпионата Краснодарского края по блицу - 6 декабря в 10.30 по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», зал для конференций. Кто не сможет присутствовать - наградная атрибутика будет передана по месту проживания.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края