Завершилась серия онлайн-турниров на Кубок "Федерация шахмат Краснодарского края".

По итогами 6-ти этапов места распределились следующим образом (по категориям):

категория: женщины - 1 место Сергеева Наталья;

категория: ветераны - 1 место Давиденко Василий;

категория: 2003-2004 г.р. - 1 место Шадрин Роман;

категория: 2005-2006 г.р. - 1 место Пшмахов Осман;

категория: 2007-2008 г.р. - 1 место Ачмиз Диана;

категория: 2009-2010 г.р. - 1 место Богдан Давид;

категория: 2011 г.р. и младше - 1 место Заворотинский Богдан.

Поздравляем участников с отличным выступлением!!!

Награждение состоится в день проведения чемпионата Краснодарского края по блицу - 6 декабря в 10.30 по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», зал для конференций. Кто не сможет присутствовать - наградная атрибутика будет передана по месту проживания.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края