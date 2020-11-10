Завершилась серия онлайн-турниров на Кубок "Федерация шахмат Краснодарского края".
По итогами 6-ти этапов места распределились следующим образом (по категориям):
категория: женщины - 1 место Сергеева Наталья;
категория: ветераны - 1 место Давиденко Василий;
категория: 2003-2004 г.р. - 1 место Шадрин Роман;
категория: 2005-2006 г.р. - 1 место Пшмахов Осман;
категория: 2007-2008 г.р. - 1 место Ачмиз Диана;
категория: 2009-2010 г.р. - 1 место Богдан Давид;
категория: 2011 г.р. и младше - 1 место Заворотинский Богдан.
Поздравляем участников с отличным выступлением!!!
Награждение состоится в день проведения чемпионата Краснодарского края по блицу - 6 декабря в 10.30 по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», зал для конференций. Кто не сможет присутствовать - наградная атрибутика будет передана по месту проживания.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края