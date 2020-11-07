6 ноября состоялся 2 этап онлайн-марафона "Ура! Каникулы!", победу в своей возрастной категории "2008 г.р. и старше" одержал Кобелев Андрей
4 ноября Андрей принял участие в онлайн-турнире по быстрым шахматам на призы главы города Краснодара в рамках празднования Дня Народного Единства, география турнира была разнообразна: 760 участников из 8 стран. Тем приятней результат! В возрастной категории 2008г.р. места распределились следующим образом:
1 место - Кобелев Андрей (Щербиновский район)
2 место - Менуа Акопян (Армения)
3 место - Зайцев Егор (Сочи)
Информацию предоставил Мальченко А.Н.