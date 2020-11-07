6 ноября состоялся 2 этап онлайн-марафона "Ура! Каникулы!", победу в своей возрастной категории "2008 г.р. и старше" одержал Кобелев Андрей

4 ноября Андрей принял участие в онлайн-турнире по быстрым шахматам на призы главы города Краснодара в рамках празднования Дня Народного Единства, география турнира была разнообразна: 760 участников из 8 стран. Тем приятней результат! В возрастной категории 2008г.р. места распределились следующим образом:

1 место - Кобелев Андрей (Щербиновский район)

2 место - Менуа Акопян (Армения)

3 место - Зайцев Егор (Сочи)

Информацию предоставил Мальченко А.Н.