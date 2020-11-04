Итоги краевого судейского семинара 23-25 октября 2020 г. под руководством Вице-президента КОО "Федерация шахмат Краснодарского края", председателя СКК, судьи Всероссийской категории Несытова Артема Андреевича. Лекторами семинара также выступали СС1К Пешков Вадим Викторович и рейтинг-администратор Краснодарского края Потапенко Денис Петрович.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении краевого семинара спортивных судей по виду спорта «шахматы»
Протокол №6 от 26.10.2020 г.сдачи квалификационного зачета участниками краевого семинара спортивных судей по виду спорта «шахматы»
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края