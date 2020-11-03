АНОНС
Марафон "Ура! Каникулы!"
5, 6 и 7 ноября 2020 г. с 17 часов.
Турнир открытый для всех желающих, сайт chessking.com
Ссылки на турнир:
1 этап Марафона – 5 ноября, 6 туров, контроль времени 6’+5”
1. 2013 и младше https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6285
2. 2012 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6284
3. 2011 г.р https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6283
4. 2010 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6282
5. 2009 г. Р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6281
6. 2008 г.р. и старше https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6280
Участники из Краснодарского края, показавшие 3 лучших результата среди представителей сильного и прекрасного пола раздельно, в каждом из этапов награждаются грамотами КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" и получают право на публикацию интервью в соцсетях проекта "Живой журнал Чемпионов"!
Абсолютный победитель марафона получает подарок от организаторов!
Абсолютный победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест в 3 этапах.
Профиль игрока должен быть заполнен, «глазик» должен быть зеленым, чтобы эта информация была доступна организаторам.
2 этап – 6 ноября, 7 туров, контроль времени 5’+3”
6. 2008 г.р. и старше https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6292
5. 2009 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6293
4. 2010 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6294
3. 2011 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6295
2. 2012 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6296
1. 2013 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6297
3 этап Марафона – 7 ноября, 8 туров, контроль времени 3’+2”
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края