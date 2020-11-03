АНОНС

Марафон "Ура! Каникулы!"

5, 6 и 7 ноября 2020 г. с 17 часов.

Турнир открытый для всех желающих, сайт chessking.com

Ссылки на турнир:

1 этап Марафона – 5 ноября, 6 туров, контроль времени 6’+5”

1. 2013 и младше https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6285

2. 2012 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6284

3. 2011 г.р https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6283

4. 2010 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6282

5. 2009 г. Р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6281

6. 2008 г.р. и старше https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6280

Участники из Краснодарского края, показавшие 3 лучших результата среди представителей сильного и прекрасного пола раздельно, в каждом из этапов награждаются грамотами КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" и получают право на публикацию интервью в соцсетях проекта "Живой журнал Чемпионов"!

Абсолютный победитель марафона получает подарок от организаторов!

Абсолютный победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест в 3 этапах.

Профиль игрока должен быть заполнен, «глазик» должен быть зеленым, чтобы эта информация была доступна организаторам.

2 этап – 6 ноября, 7 туров, контроль времени 5’+3”

6. 2008 г.р. и старше https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6292

5. 2009 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6293

4. 2010 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6294

3. 2011 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6295

2. 2012 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6296

1. 2013 г.р. https://play.chessking.com/tournaments/personal#id=6297

3 этап Марафона – 7 ноября, 8 туров, контроль времени 3’+2”

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края