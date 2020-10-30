Заявка на судейство Чемпионата Краснодарского края по шахматам:
https://docs.google.com/forms/d/1zi9fyIx9Xid62DGY6WzBUDKdzf5gK7GN4uOU_9VbbQ0/edit
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Председатель попечительского совета Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"
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Заявка на судейство Чемпионата Краснодарского края по шахматам:
https://docs.google.com/forms/d/1zi9fyIx9Xid62DGY6WzBUDKdzf5gK7GN4uOU_9VbbQ0/edit
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края