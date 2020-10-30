Приглашаем шахматные федерации, клубы и команды принять участие в Чемпионате России по парным шахматам среди женщин.
Заявки принимаются на электронную почту sfo2006@mail.ru
Генеральный директор
Chess-transit World League
АНО «Всемирная лига шахматы-транзит» А.Л. Шевченко
Уважаемые коллеги!
Формируется сборная команда КОО"Федерация шахмат Краснодарского края", заявки по команде Краевой Федерации отправлять на эл. почту: f.chess.kk@gmail.com
Также команды Федераций МО (заявки отправляют самостоятельно на почту организатора).
Регламент прилагается.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края