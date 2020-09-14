Всероссийский детский центр "Смена" предоставил спортсменам Краснодарского края 200 путевок. Федерация шахмат Краснодарского края участвовала в конкурсном отборе команд и занимается организацией и проведением образовательных мероприятий по шахматам в ВДЦ "Смена". С 4 по 17 сентября 40 команд из 21 муниципального образования отдыхают и всесторонне развиваются на побережье Чёрного моря.

В рамках образовательной программы проводятся турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу, конкурс решения задач, семинар по судейству соревнований (с возможностью выполнить категорию спортивного судьи), онлайн Кубок Краснодарского края, беседа со спортивным психологом, конди-чесс, мастер-классы, сеансы и стримы с международными гроссмейстерами, шахматное "Что? Где? Когда?" с Алексеем Блиновым.

Торжественное открытие шахматного фестиваля им А. Е. Карпова в ВДЦ "Смена" состоялось 7 сентября.

В рамках общеразвивающей образовательной программы ребята приняли участие в конкурсе решения задач и посмотрели увлекательный стрим от международных гроссмейстеров Михаила Панарина и Александра Морозевича.

Семинар по судейству проходил в формате Zoom-конференции. Лекторами выступили судьи Всероссийской категории Анна Якименко и Евгений Бондаренко. Ребята проверили свои знания правил вида спорта "Шахматы". На закрытии смены юноши и девушки получат справки и сертификаты, дающие право на оформление званий "юный спортивный судья" и "спортивный судья 3-й категории".

Также в ВДЦ "Смена" для 200 ребят Краснодарского края прошли сеансы одновременной игры "вживую" и на сайте Lichess.org. Сеансерами выступили Панарин Михаил, Петров Никита, Луговской Максим, мастера Оганьян Миран, Рябцев Константин, Гочелашвили Давид, Быков Егор, Колесников Евгений, Закарян Давид и Маковеев Илья.

Сеансеры отметили юных шахматистов, показавших прекрасную игру. Это Баранов Валентин (Краснодар), Ятченко Леонид, Хрипаченко Александр, Гусева София (все - Новороссийск), Горбунова Маргарита, Фомин Вячеслав (все - Тимашевский район), Ладанов Мирон (Анапа), Иванов Михаил (Горячий ключ), Шипичкина Ксения (Темрюкский район), Бережная Яна (Кавказский район).

На данный момент шахматисты и организаторы "перешли экватор". Сейчас в программе - шахматный турнир и конди-чесс.

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Информацию предоставила Анна Якименко

РШФ https://ruchess.ru/news/all/200_yunykh_shakhmatistov_krasnodarskogo_kraya_poluchili_putevki_v_vdts_smena/