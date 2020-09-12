Впервые в Краснодарском крае! В ВДЦ "Смена" для 200 ребят Краснодарского края прошли сеансы одновременной игры "в живую" и на сайте Lichess.org

Огромная благодарность нашим гроссмейстерам и мастерам за предоставленную уникальную возможность для юных шахматистов перенять опыт и знания профессионалов!

Международные гроссмейстеры Панарин Михаил, Петров Никита,Луговской Максим, мастера Оганьян Миран, Рябцев Константин,Гочелашвили Давид, Быков Егор, Колесников Евгений, Закарян Давид, Маковеев Илья отметили юных шахматистов показавших прекрасную игру - Баранов Валентин (Краснодар), Ятченко Леонид, Хрипаченко Александр, Гусева София (все-Новороссийск), Горбунова Маргарита, Фомин Вячеслав (все-Тимашевский район), Ладанов Мирон (Анапа), Иванов Михаил (Горячий ключ), Шипичкина Ксения (Темрюкский район), Бережная Яна (Кавказский район).

Информацию предоставил Бондаренко Евгений Васильевич