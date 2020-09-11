Семинар по судейству в ВДЦ "Смена" для детских сборных команд муниципальных образований Краснодарского края проходил в формате Zoom конференции. Лекторами выступили судьи Всероссийской категории Якименко А.А, Бондаренко Е.М. С помощью 7 ассистентов и технического директора Зубкова Д.А., настроившего Гугл-тесты, около 200 ребят проверили свои знания Правил вида спорта "Шахматы". На закрытии смены юноши и девушки получат справки и сертификаты, дающие право на оформление званий "юный судья" и " спортивный судья 3 категории"! #шахматы_в_Смене

Информацию предоставил Бондаренко Евгений Васильевич