Интервью президента Федерации шахмат России в газете "Спорт-экспресс"

- Андрей Васильевич, мой первый вопрос – о завершившейся недавно Всемирной шахматной онлайн Олимпиаде. Что вы в целом думаете об этой инициативе ФИДЕ?

- Несмотря на неизбежные при проведении такого турнира сложности, получилось очень масштабное соревнование. Неслучайно инициативу ФИДЕ высоко оценил глава МОК Томас Бах. Тот факт, что в турнире приняли участие 163 страны, подчеркивает его значимость!

В период пандемии, когда практически все виды спорта (кроме футбола) «встали на паузу», шахматы используют свои естественные преимущества. Главное из которых – возможность проводить серьезные спортивные соревнования онлайн.

- Насколько ответственно подошла сборная России к этому соревнованию?

- Максимально серьезно! Мы собрали оптимальные составы, исходя из формата турнира. Тренеры провели несколько сборов – также онлайн. Все спортсмены подошли к старту в хорошем состоянии, были заряжены на победу. Удалось обеспечить максимально комфортные условия для игроков, которые могли выбирать, играть ли им из дома или из Центрального дома шахматиста на Гоголевском бульваре в Москве.

Надо сказать, что не только сборная России отнеслась к турниру серьезно. Основные наши конкуренты тоже выставили оптимальные составы, и многие из них играли из своих шахматных клубов или центров. Командная атмосфера – это не какая-то абстракция, она существует и формируется из взаимодействия игроков и тренеров по ходу соревнования. Поскольку в одной команде играли все – мужчины, женщины, юноши и девушки, идея выступать из одного места была правильной и продуктивной.

Кстати, большинство игроков сборной Индии, нашего основного конкурента, с которым мы встретились в финале, тоже выступали из шахматного клуба.

- Почему Индия выступила настолько успешно? Ведь традиционные конкуренты сборной России в шахматах – это сборные Китая и США.

- Индию мы давно уже рассматриваем как одного из основных конкурентов. В этой стране настоящий шахматный бум, и хотя на «основных досках» индийские шахматисты выглядели чуть слабее, на юношеских они отыграли отставание. Показательна в этом смысле победа Индии над сборной Китая. Хотя китайская сборная выглядела очень грозно «по именам», индийские шахматисты одержали победу со счетом 4-2 и вышли на стадию плей-офф с первого места.

Шахматы – это спорт, и традиционные фавориты зачастую терпят поражение. Посмотрите на китайцев, которые выставили сильнейший состав, но проиграли в 1/8 финала Украине!

- Можно сказать, что для нашей сборной плей-офф стадия началась легко?

- Я бы не сказал. Мы уверенно отобрались в плей-офф с первого места, на этапе кругового турнира это был ожидаемый результат. Но уже поединок 1/4 финала с Венгрией показал, что легкой жизни не будет. Первый матч мы выиграли убедительно, со счетом 5-1, но во втором сыграли 3-3. Проиграй мы этот матч даже с минимальным счетом – и проход в полуфинал решался бы в «армагеддоне», а это, как и пенальти в футболе, всегда лотерея.

Дальше было сложнее, в полуфинале нас ждали американцы. Даже без Каруаны и Накамуры они собрали боеспособный состав. По ходу матча было много тревожных моментов; не могу сказать, что мы победили «на классе», но удача была на нашей стороне. Первый матч выиграли с минимальным счетом, а во втором получилась устраивавшая нас ничья. И это была боевая ничья: все шесть партий закончились результативно, просто уникальный накал борьбы для командного турнира! Вот так мы дошли до финала.

- В котором, как известно, вместо 12 партий было сыграно только 10, потому что с индийской стороны оборвалась связь, и две партии остались незаконченными!

- И многие новостные агентства, которые следили за матчем по интернету, поспешили объявить о нашей победе! Действительно, по итогам 10 сыгранных партий в финале мы вели в счете: важнейшую победу (единственную в двух матчах!) одержала Александра Горячкина.

Игроки и тренеры сделали все, что могли, выложились на 100 процентов, выиграли все матчи и свое золото заслужили. Для меня именно это – главный результат первой онлайн Олимпиады ФИДЕ.

По итогам турнира сложилась уникальная ситуация: в 2019 году наша мужская сборная выиграла золото мира и Европы, в 2020 к нему добавилось золото Олимпиады. Такого никогда не случалось в шахматной истории нашей страны! Как старший тренер мужской сборной я испытываю огромное удовлетворение от работы игроков и тренерского штаба за последние полтора года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить команду, которая долго шла к этому успеху!

Отдельная благодарность – центру для одаренных детей «Сириус», которым руководит Елена Владимировна Шмелева. C 2016 года в «Сириусе» работает шахматное отделение, и все наши юниоры проходили обучение в этом центре. Сегодня они выступают за сборную страны и приносят золотые медали. Это – замечательный результат!

- Отвлечемся от прошедшего турнира, поговорим в целом – о шахматах в коронавирусную эпоху. Чем занимались Федерация шахмат России в последние полгода, когда все очные турниры были отменены?

- В трудное время мы сосредоточились на социальных и культурных проектах. По инициативе Владимира Крамника провели большой благотворительный турнир в помощь медикам. С помощью наших партнеров (в первую очередь – Благотворительного фонда Елены и Геннадий Тимченко) удалось собрать около 25 миллионов рублей, купить на них средства индивидуальной защиты и отправить в российские региональные больницы, которые борются с Covid-19. Этот блестящий проект сопровождался прямой трансляцией на Матч-ТВ, которая собрала у экранов всех любителей шахмат.

Позже совместно с Московским музеем космонавтики и госкорпорацией «Роскосмос» мы организовали шахматную партию Космос – Земля, которая была сыграна 9 июня 2020 года, в день 50-летнего юбилея знаменитой первой партии между шахматистами на земле и на орбите.

Еще один проект мы готовимся представить в октябре – первый учебник шахмат для слепых, в котором используется азбука Брайля. Этот учебник будет бесплатно передан в библиотеки и соответствующие социальные учреждения.

И, наконец, мы готовим к выходу историческую книгу под названием «Руководители советских шахмат». Это издание – дань памяти и уважения тем, кто своими руками создавал советскую шахматную школу, уникальную и неповторимую.

- Вопрос, которым задаются сейчас все любители шахмат. Понятно, что шахматная жизнь продолжается в онлайне, но все же – когда, по вашему мнению, шахматы вернутся в офф-лайн?

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В своей работе мы следуем рекомендациям Минспорта и Роспотребнадзора. Сейчас идет активная подготовка к двум важным календарным турнирам ФШР, Высшей лиги чемпионата страны и Суперфинала чемпионата страны. Эти соревнования мы намерены провести, соблюдая все рекомендации медиков. Надеюсь, турниры пройдут в срок, хотя, к сожалению, без зрителей.

Другие календарные соревнования, в первую очередь – детские чемпионаты, мы будем проводить через интернет.

- Но у интернета есть определенные ограничения. Основная проблема – отсутствие гарантия честной игры. Если в турнирах топ-игроков все полагаются на репутацию ведущих гроссмейстеров, то как обеспечить fair play в открытом турнире?

- Мы анализировали ситуацию и пришли к выводу, что на данный момент единственной гарантией честной игры является игра под наблюдением арбитра. Конечно, это тоже не 100%-процентная защита от читерства, но, во всяком случае, наличие арбитра дает такую же защиту в онлайне, как и в оффлайн! Поэтому если мы хотим проводить турниры в Интернете, особенно с классическим контролем времени, мы должны обеспечить присутствие арбитров. Для этого вместе с региональными федерациями мы создаем в России сеть авторизованных центров. Эта сеть будет функционировать на базе действующих шахматных клубов. Если игрок выступает из такого центра, мы можем быть уверены в честной игре, и его результаты могут быть засчитаны: для обсчёта российского рейтинга, присвоения званий, получения призов. Мы ведем работу с министерством спорта для того, чтобы внести дополнения в правила спорта «шахматы». Это важно для юридической легализации онлайн-шахмат!

Когда сеть центров появится и заработает, отношение к игре онлайн кардинально изменится. У меня нет сомнений, что эти центры будут востребованы и после пандемии. Шахматисту совершенно не обязательно ехать куда-то на другой конец земного шара, чтобы сыграть в турнире! Достаточно найти ближайший к дому авторизованный центр – и можно играть из него, никто не сумеет поставить под сомнение показанный результат.

- Какие требования предъявляются к таким центрам?

- Требования несложные: в центре должен быть качественный интернет, который исключает обрывы связи. И постоянное наблюдение арбитра. Этого, в принципе, достаточно. И, конечно, в помещении должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора: расстояние между игроками 1,5 метра, регулярные проветривания, наличие дезинфицирующих средств.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время в России появится около 10 центров в крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других. Опробуем эти центры на онлайн-чемпионате Европы среди юношей и девушек, который пройдет в конце сентября. Если опыт будет успешным, проведем в октябре чемпионаты России среди детей, юношей и девушек от 10 до 18 лет.

На данный момент это единственный способ поднять доверие к онлайн-шахматам, вывести их на новый уровень и проводить турниры в онлайне с классическим контролем времени.

- Последний вопрос – каковы ваши ожидания на ближайшую перспективу?

- В первую очередь, эти ожидания связаны с турниром претендентов, который должен возобновиться 1 ноября. В турнире участвуют три российских гроссмейстера. Ян Непомнящий, один из лидеров нашей сборной, продолжит борьбу во втором круге с первого места; он много работает, готовится к соревнованию, обеспечен всем необходимым. Надеюсь, что вторая часть турнира претендентов будет для него не менее успешной, чем первая.

Ян много сделал для того, чтобы сборная добилась большого успеха. Хочется думать, что и в его личном послужном списке появятся новые серьезные достижения!

Оригинал

Федерация шахмат России

https://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_v_trudnoe_vremya_shakhmaty_ispolzovali_svoi_estestvennye_preimushchestva_/