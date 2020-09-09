200 лучших шахматистов Краснодарского края 2009-2005 г.г. рождения с 4 по 17 сентября 2020 г. отдыхают и всесторонне развиваются в ВДЦ "Смена". В рамках образовательной программы проводятся: турнир по шахматам, блицу, быстрым шахматам, конкурс решения задач, семинар по судейству соревнований с возможностью выполнить категорию спортивного судьи, участие в онлайн Кубке Краснодарского края, беседа со спортивным психологом, Конди-чесс, мастер класс, сеанс и стрим с международным гроссмейстером, шахматное "Что? Где? Когда?" с Алексеем Блиновым!

Группа А - http://chess-results.com/Tnr534355.aspx?lan=11

Группа Б - http://chess-results.com/tnr534361.aspx?lan=11

Информацию предоставил Бондаренко Евгений Михайлович