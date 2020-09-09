КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» сообщает, что первенство Краснодарского края по шахматам в 2020 году проводиться не будет.

От Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края по вопросу проведения первенства Краснодарского края получен ответ: «В соответствии с пунктом 4 протокола совещания по вопросу возобновления проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края от 28 августа 2020 г. № 13-АЧ региональным спортивным федерациям Краснодарского края по видам спорта и государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, подведомственным Министерству, не допускать внесения изменений в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края на 2020 год в части дополнения мероприятиями, которые не состоялись до 26 августа 2020 г. На основании вышеизложенного провести первенство Краснодарского края, которое было запланировано на март 2020 г., не представляется возможным.»

Протокол 13-АЧ для использования в работе

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края