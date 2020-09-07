Торжественное открытие Шахматного фестиваля в ВДЦ "Смена".
7 сентября 2020 года в ВДЦ Смена стартовал Всероссийский шахматный фестиваль им А. Е. Карпова.
С приветственным словом от администрации ВДЦ Смена выступила Дегрярева Наталья Леонтьевна
Президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Евгений Михайлович Бондаренко поздравил ребят с открытием фестиваля.
В фестивале принимают участие 40 команд из 21 МО Краснодарского края.
Здесь ребята проведут 2 недели. Основным мероприятием станет "Всероссийский шахматный турнир имени А.Е.Карпова"
Информацию предоставил Бондаренко Евгений Михайлович