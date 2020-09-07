7 сентября 2020 года в ВДЦ Смена стартовал Всероссийский шахматный фестиваль им А. Е. Карпова. В фестивале принимают участие 40 команд из 21 МО Краснодарского края.

Информация о турнире ~http://chess-results.com/tnr534229.aspx?lan=11&ar..

В ВДЦ Смена в рамках общеразвивающей образовательной программы "Всероссийский шахматный фестиваль им А. Е. Карпова" ребята приняли участие в конкурсе решения задач и посмотрели увлекательный стрим от международных гроссмейстеров Михаила Панарина и Александра Морозевича. https://youtu.be/j-e2mdPua40

Информацию предоставил Бондаренко Евгений Михайлович