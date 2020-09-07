5 сентября Состоялось Общее собрание КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"!

С приветственным словом к участникам Общего собрания обратился Глава города Армавир - А.Ю. Харченко.

Президент Общероссийской общественной организации А.В. Филатов прислал приветственное письмо Общему собранию от имени Федерации шахмат России и от себя лично.

Приветствие 14-го чемпиона мира по шахматам В. Крамник к участникам Общего собрания КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"

https://vk.com/video71667131_456239187

Приняты ключевые решения на Общем собрании:

- Определены приоритетные направления деятельности КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года (далее - МЕМОРАНДУМ версия 2.0)

- Избран Президентом КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Евгения Михайловича Бондаренко

- Сформирован Президиум КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в составе 6-ти человек: Евгений Михайлович Бондоренко, Георгий Семенович Купальян, Василий Сергеевич Грушев, Максим Александрович Федоров, Николай Васильевич Ширшиков и Алексей Николаевич Мальченко

- Определили Ревизора КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Константин Федорович Георгиев

- Назначен Председатель Попечительского совета КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Владимир Васильевич Сметана

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края