 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 206 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Решение Комиссии по этике № 03-09.2020 г. от 25.07.2020г. в отношении Брызгалина Кирилла Дмитриевича

Таким образом, установив, что Брызгалин К.Д. допустил распространение недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», чем причинил вред развитию шахматного спорта в Краснодарском крае, не предпринял шагов к примирению, принесению извинений другой стороне, учитывая характер и содержание публикации,  Комиссия, руководствуясь   п.5.3. Положения Комиссии по этике Федерации шахмат Краснодарского края,  решила:

1.Публично осудить проступок Брызгалина Кирилла Дмитриевича, совершенный им в отношении КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»  с публикацией на сайте КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

2.Отстранить  Брызгалина Кирилла Дмитриевича от участия в соревнованиях и иной деятельности, связанной с организацией и судейством соревнований, проводимых под эгидой КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

Решение принято единогласно и вступает в силу со дня официального опубликования на сайте КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

Решение Комиссии по этике № 03-09.2020 г. от 25.07.2020г. в отношении Брызгалина Кирилла Дмитриевича 

Скачать

https://f-chess-kk.ru/index.php/federatsiya/sovety-i-komissii-federatsii/komissiya-po-etike

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master