Таким образом, установив, что Брызгалин К.Д. допустил распространение недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», чем причинил вред развитию шахматного спорта в Краснодарском крае, не предпринял шагов к примирению, принесению извинений другой стороне, учитывая характер и содержание публикации, Комиссия, руководствуясь п.5.3. Положения Комиссии по этике Федерации шахмат Краснодарского края, решила:

1.Публично осудить проступок Брызгалина Кирилла Дмитриевича, совершенный им в отношении КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» с публикацией на сайте КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

2.Отстранить Брызгалина Кирилла Дмитриевича от участия в соревнованиях и иной деятельности, связанной с организацией и судейством соревнований, проводимых под эгидой КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

Решение принято единогласно и вступает в силу со дня официального опубликования на сайте КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

Решение Комиссии по этике № 03-09.2020 г. от 25.07.2020г. в отношении Брызгалина Кирилла Дмитриевича

Скачать

https://f-chess-kk.ru/index.php/federatsiya/sovety-i-komissii-federatsii/komissiya-po-etike