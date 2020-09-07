05 сентября 2020 года состоялось Общее собрание Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края".
На Общем собрании приняли участие 27-емь членов Федерации из 41-ого.
Глава города Армавир - А.Ю. Харченко приветствовал участников Общего собрания КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"
Президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" - В.В. Сметана зачитал приветственное письмо участникам Общего собрания от Президента ООО "Федерация шахмат России" - А.В. Филатова
Свое приветствие учасникам Общего собрания направил 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник:
С докладом о результатах работы выступил Президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" - В.В. Сметана:
Приняты ключевые решения на Общем собрании:
- Определены приоритетные направления деятельности КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года (далее - МЕМОРАНДУМ версия 2.0)
- Избран Президентом КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Евгения Михайловича Бондаренко
- Сформирован Президиум КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в составе 6-ти человек: Евгений Михайлович Бондоренко, Георгий Семенович Купальян, Василий Сергеевич Грушев, Максим Александрович Федоров, Николай Васильевич Ширшиков и Алексей Николаевич Мальченко
- Определили Ревизора КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Константин Федорович Георгиев
- Назначен Председатель Попечительского совета КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Владимир Васильевич Сметана
Материал предоставлен пресс-службой КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"