29 и 30 августа на сайте chessking.com состоялись краевые соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций. Соревнования прошли по швейцарской системе, жеребьевка проводилась в программе SwissManager c публикацией на http://chess-results.com/tnr533347.as...amp;art=63

Итоги турнира:

1 место – МАОУ лицей «МТ» г. Новороссийск (состав команды - Хрипаченко Александр, Задорожный Иоанн, Морарь Дмитрий, Гуцуляк Алиса)

2 место – МБОУ СОШ №5 Белореченский район (состав команды - Чудинов Родион, Косицина Анастасия, Петровский Максим, Белых Дарья)

3 место – МБОУ СОШ №45 Северский район (состав команды - Селезнев Денис, Пилипенко Анастасия, Бабенкова Дарья, Беляева Виктория)

По окончанию турнира было подано несколько жалоб по вопросу читерства. Согласно протокола Античитерской комиссии от 2 сентября 2020 года и экспертного заключения специалистов игровой зоны chessking.com признана обоснованной жалоба на участника команды МБОУ Лицей №4 г. Краснодар - Говорущенко Павла (логин Pasagovor2604), принято решение засчитать ему поражения во всех сыгранных партиях турнира и отстранить от участия в онлайн-соревнованиях КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" сроком на 3 месяца.

Информацию предоставил Алексей Николаевич Мальченко