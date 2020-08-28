Регистрация на краевые соревнования "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций заканчивается сегодня в 16.00. Турнир является отборочным для участия во Всероссийских соревнованиях "Белая ладья".

Начало турнира 29 августа в 11:00. Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров (29.08. - 4 тура, 30.08. - 3 тура). Контроль времени: 15 минут на всю партию + 10 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику.

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager и публикуется по адресу http://chess-results.com/Tnr533347.aspx?lan=11.

С 10:45 до 11:00 перед началом турнира для участников проводится техническое собрание в формате zoom-конференции.

Ссылка на конференцию: https://us02web.zoom.us/j/6837390452?p...VqRmlGUT09

Идентификатор конференции: 683 739 0452

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Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края