Внимание! Уважаемые родители юных шахматистов!
В связи с возросшей популярностью шахмат повсеместно в Краснодарском крае открываются новые шахматные клубы, отделения шахмат в детских центрах, секции и кружки.
К сожалению, выявлены случаи некачественного предоставления услуг, несмотря на высокую стоимость обучения.
Будьте, пожалуйста, бдительны! Проверяйте:
1) Лицензию организации на осуществление образовательной деятельности (закон «Об образовании в РФ», ст.91);
2) Наличие условий, регламентируемых ФГОС и СанПиН;
3) Квалификация педагога:
3.1 наличие соответствующего образования (педагогическое, спортивное),
3.2 отзывы и характеристики,
3.4 личные достижения в области шахмат,
3.5 достижения воспитанников,
3.6 справка о несудимости.
При выборе преподавателя для своего ребенка можно воспользоваться официальной базой Федерации шахмат России https://ratings.ruchess.ru/ , где на индивидуальной страничке каждого шахматиста можно узнать о его деятельности.
При возникновении вопросов можете обратиться в аккредитованную краевую общественную организацию «Федерация шахмат Краснодарского края» – f.chess.kk@gmail.com
Не подвергайте своих детей опасности!
Желаем Вам успехов и побед за шахматной доской! Играйте и развивайтесь!
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края