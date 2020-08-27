 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

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Внимание! Уважаемые родители юных шахматистов!

Внимание! Уважаемые родители юных шахматистов!

В связи с возросшей популярностью шахмат повсеместно в Краснодарском крае открываются новые шахматные клубы, отделения шахмат в детских центрах, секции и кружки.

К сожалению, выявлены случаи некачественного предоставления услуг, несмотря на высокую стоимость обучения.

Будьте, пожалуйста, бдительны! Проверяйте:

1) Лицензию организации на осуществление образовательной деятельности (закон «Об образовании в РФ», ст.91);

2) Наличие условий, регламентируемых ФГОС и СанПиН;

3) Квалификация педагога: 

3.1 наличие соответствующего образования (педагогическое, спортивное), 

3.2 отзывы и характеристики, 

3.4 личные достижения в области шахмат, 

3.5 достижения воспитанников, 

3.6 справка о несудимости.

При выборе преподавателя для своего ребенка можно воспользоваться официальной базой Федерации шахмат России https://ratings.ruchess.ru/ , где на индивидуальной страничке каждого шахматиста можно узнать о его деятельности.

При возникновении вопросов можете обратиться в аккредитованную краевую общественную организацию «Федерация шахмат Краснодарского края» – f.chess.kk@gmail.com

Не подвергайте своих детей опасности!

Желаем Вам успехов и побед за шахматной доской! Играйте и развивайтесь!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

 

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Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

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Президент шахматной федерации г. Геленджика

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14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

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Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

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Борис Савченко

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Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master