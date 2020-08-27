Внимание! Уважаемые родители юных шахматистов!

В связи с возросшей популярностью шахмат повсеместно в Краснодарском крае открываются новые шахматные клубы, отделения шахмат в детских центрах, секции и кружки.

К сожалению, выявлены случаи некачественного предоставления услуг, несмотря на высокую стоимость обучения.

Будьте, пожалуйста, бдительны! Проверяйте:

1) Лицензию организации на осуществление образовательной деятельности (закон «Об образовании в РФ», ст.91);

2) Наличие условий, регламентируемых ФГОС и СанПиН;

3) Квалификация педагога:

3.1 наличие соответствующего образования (педагогическое, спортивное),

3.2 отзывы и характеристики,

3.4 личные достижения в области шахмат,

3.5 достижения воспитанников,

3.6 справка о несудимости.

При выборе преподавателя для своего ребенка можно воспользоваться официальной базой Федерации шахмат России https://ratings.ruchess.ru/ , где на индивидуальной страничке каждого шахматиста можно узнать о его деятельности.

При возникновении вопросов можете обратиться в аккредитованную краевую общественную организацию «Федерация шахмат Краснодарского края» – f.chess.kk@gmail.com

Не подвергайте своих детей опасности!

Желаем Вам успехов и побед за шахматной доской! Играйте и развивайтесь!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края