В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что соответствующий документ с сегодняшнего дня снимает введенные ранее ограничения на проведения физкультурных и спортивных мероприятий, но со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

– 18 июля мы открыли спортивную подготовку, начали тренировки в спортивных школах. Нам дали время, почти полтора месяца, чтобы посмотреть, как это будет организовано в условиях пандемии, – прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Алексей Чернов. – За это время нарушений с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований не было.

Теперь на территории региона могут проводиться чемпионаты и первенства России, этапы кубков России, другие официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план минспорта России, календарный план минспорта Кубани.

– Те соревнования, которые были ранее включены в календарный план, начиная с сентября этого года, мы будем стараться реализовать в полной мере соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Вносить изменения в календарный план и что-то добавлять из числа мероприятия, не проведенных в период с марта по август, мы не будем, – добавил Алексей Чернов.

Также изменится и количество зрителей на профессиональных спортивных соревнованиях по командных игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг с 10 до 30% от наполняемости зала, помещения или территории, на которых они будут проводиться.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/548488/