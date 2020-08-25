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Технические и этические проблемы в реализации 3-го этапа Кубка "Федерация шахмат Краснодарского"

3-й этап Кубка "Федерация шахмат Краснодарского" был запланирован на 23-е августа в 14:00.

Для участия в турнире зарегистрировалось 114 участников.

В реализации 3-го этапа, были обнаружены 2 проблемы, техническая на chessking и этическая:

1. Техническая: непосредственно перед началом турнира, во время проведения технического собрания, один из участников, Бокарев Константин Андреевич (логин BokarevK) вышел из турнира на chessking, нажав кнопку "Покинуть".

В результате в игровой зоне chessking произошел сбой и после завершения партий первого тура продолжить турнир стало невозможно и турнир был перенесен. К следующему турниру разработчики игровой зоны chessking данную ошибку устранили.

2. Этическая: во время проведения технического собрания участник турнира Потапов Юрий Михайлович (логин glob25) в чате zoom-конференции вёл себя некорректно, нецензурно выражался.

По результатам разбирательства данных проблем, принято решение:

1. приостановить участие Бокарева Константина Андреевича (логин BokarevK) и Потапова Юрия Михайловича (логин glob25) в онлайн-соревнованиях КОО "Федерация шахмат Краснодарского края".

2. направить материалы в Комиссию СКК и Комиссию по этике КОО "Федерация шахмат Краснодарского края".

3-й этап Кубка "Федерация шахмат Краснодарского" состоится 6-го сентября 2020 года!

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