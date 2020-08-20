Комиссия по этике Федерации шахмат Краснодарского края (далее –
Комиссия) в составе председателя Комиссии – Сапфирова А.А., членов Комиссии –
Каспаряна А.В., Сидоренко О.Б., . рассмотрела в открытом заседании заявление вице-президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Мальченко А.Н, в
котором указывается, что Надырханов Дмитрий Сергеевич разместил в
социальной сети Facebook на своей странице
(https://www.facebook.com/dmitriy.nadyrkhanov) сообщение, в котором содержатся
сведения, не соответствующие действительности, порочащие общественную
организацию КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и направленные на
ее дискредитацию.
Изучив доводы обращения и представленные доказательства, Комиссия
приходит к следующему:
Решение № 02-07.2020г.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края