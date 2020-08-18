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МИНСПОРТ РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ Х ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ УЧАЩИХСЯ РОССИИ В 2020 ГОДУ

17 АВГУСТА 2020 

 

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение об отмене проведения второго этапа и финальных соревнований Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Соревнования должны были пройти с 25 марта по 16 августа 2020 года по 49 видам спорта. Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Спартакиада была перенесена на более поздние сроки.

Прорабатывая данный вопрос, Минспорт России оценил, что проведение Спартакиады потребует от регионов дополнительных финансовых и организационных затрат. Это – обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организация тестирования всех участников Спартакиады и персонала на коронавирусную инфекцию, а в случае необходимости обеспечение карантинных условий заболевших и контактных групп. В связи с этим, а также с учётом текущей эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других рисков, Министерство приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году.

Минспорт России считает, что отмена соревнований не должна повлиять на заработную плату тренеров, спортсменов и специалистов, участвующих в подготовке спортивного резерва, и рекомендует регионам обеспечить меры по сохранению существующего уровня заработной платы.

При установлении стимулирующих выплат за результативное участие в подготовке спортсмена высокого класса Министерство рекомендует учитывать результаты последних проводимых соревнований соответствующего уровня.

Минспорт России также предлагает при формировании спортивных сборных команд регионов учитывать результаты, показанные спортсменами-кандидатами на предыдущих соревнованиях.

Пресс-служба Минспорта России

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35147/ 

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