Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края" объявляет конкурс* на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

"Всероссийский шахматный фестиваль им. А.Е. Карпова", который состоится в ВДЦ "Смена" (город-курорт Анапа, с. Сукко) 04-17.09.2020

*Для федераций шахмат МО Краснодарского края

Уникальный шанс для каждой муниципальной федерации шахмат Краснодарского края направить спортивную сборную команду муниципального образования для участия в фестивале (с учебными и тренировочными мероприятиями).

К участию допускаются сборные команды МО, подавшие заявки и прошедшие конкурсный отбор, в составе 5 человек (4 мальчика + 1 девочка) 2005-2009 г.р. (11-15 лет).

Все расходы по проживанию, питанию и участию - за счёт организаторов.

Проезд - за счёт командирующих организаций.

Заявки на участие согласно положению отправлять на два электронных адреса:

1. e2e4@smena.org

2. skk_fchesskk@mail.ru

Обязательное условие: предварительно сообщить об участии команды до 20 августа.

Федерации МО, не подтвердившие участие команды (список участников в свободной форме) до 23:00 20.08.2020 теряют право участия в конкурсном отборе.

При наличии свободных мест федерации шахмат МО городов Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Анапа получают возможность выставить до 3х команд.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края