Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» запустила серию турниров с обсчётом регионального онлайн-рейтинга. Соревнования проводятся по швейцарской системе на сайте Chessking.com в 6 этапов.
Победители и призеры серии онлайн-соревнований определяются по сумме зачетных очков во всех шести этапах.
Жеребьевка проводится в программе Swiss-Manager c публикацией на Chess-results.com.
Во 2-ом этапе, который прошел 8 августа, приняли участие 142 шахматиста.
По итогам 13 туров места распределились следующим образом:
1. Гринев Борис (г. Краснодар)
2. Шадрин Михаил (г. Новороссийск)
3. Сорокотягин Сергей (г. Славянск-на-Кубани).
Следующий этап состоится 22 августа!
Информацию предоставил Алексей Николаевич Мальченко