Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» запустила серию турниров с обсчётом регионального онлайн-рейтинга. Соревнования проводятся по швейцарской системе на сайте Chessking.com в 6 этапов.

Победители и призеры серии онлайн-соревнований определяются по сумме зачетных очков во всех шести этапах.

Жеребьевка проводится в программе Swiss-Manager c публикацией на Chess-results.com.

Во 2-ом этапе, который прошел 8 августа, приняли участие 142 шахматиста.

По итогам 13 туров места распределились следующим образом:

1. Гринев Борис (г. Краснодар)

2. Шадрин Михаил (г. Новороссийск)

3. Сорокотягин Сергей (г. Славянск-на-Кубани).

Следующий этап состоится 22 августа!

Информацию предоставил Алексей Николаевич Мальченко