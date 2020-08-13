11 августа 2020 года состоялся очередное заседание Президиума КОО "Федерация шахмат Краснодарского края".
Приняты ключевые решения к Общему собранию:
- Поддержать кандидата в Президенты КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Президента Шахматной федерации города-героя Новороссийск Бондаренко Евгения Михайловича.
- Представить Проект «МЕМОРАНДУМ о ключевых принципах развития шахматного спорта и образования на 2020-2025 года» на территории Краснодарского края на Общее собрание КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».