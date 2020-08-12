11 августа 2020 года во Дворце спорта Олимп состоялась Встреча Главы муниципального образования город Краснодар Первышова Евгения Алексеевича и депутата городской Думы Лузинова Романа Сергеевича со спортивной общественностью Краснодара по вопросам развития спорта в нашем городе.

На встрече присутствовали чемпионы мира и олимпийских игр, директора спортивных школ.

После вступительного слова Евгения Алексеевича Первышова состоялся обмен мнениями по данной тематике.

От представителей спортивных федераций на встрече выступил президент Федерации шахмат города Краснодара Георгий Купальян. Он рассказал о ходе реализации в городе Краснодаре Федеральной Программы "Шахматы в школе" и предложил разработать и утвердить Городской Думой Краснодара муниципальную целевую Программу "Играйте в шахматы".

Евгений Алексеевич Первышов поддержал это предложение и рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Международной Федерации шахмат Аркадием Дворковичем, в котором была обсуждена идея проведения в Краснодаре международных соревнований по шахматам.

Данная встреча прошла в преддверии Выборов депутатов городской Думы Краснодара седьмого созыва 13 сентября 2020 года.

В этих выборах так же участвует и Президент Федерации шахмат города Краснодара Купальян Георгий Семёнович.

Информацию предоставил Купальян Георгий Семёнович