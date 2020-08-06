На основании комплексных исследований были утверждены подлинные исторические характеристики и ценность знаменитого объекта.

Администрацией Краснодарского края утвержден предмет охраны парка, то есть особенности, подлежащие обязательному сохранению. В их число включены планировочная структура территории, месторасположение аллей, ограждения, малые архитектурные формы, павильон «Шахматного клуба» и здание «Зеленого театра», а также памятники истории и культуры.

Проведенная работа позволит приступить к разработке концепции развития «Ривьеры», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Утвержденные предметы охраны парка и расположенных на его территории объектов культурного наследия будут учитываться при проведении мероприятий по его реконструкции. Это позволит не только развивать территорию как место для отдыха, проведения массовых мероприятий, но и сохранить его как уникальный историко-культурный объект – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.

https://kubnews-ru.turbopages.org/s/kubnews.ru/obshchestvo/2020/08/06/opredeleny-istoricheskie-elementy-parka-rivera-v-sochi/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile