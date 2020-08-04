Приказом "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации" № 497 от 08.07.2020 г. рекомендовано возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах Российской Федерации с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора. Полный текст приказа можно найти по ссылке и/или в прикрепленном файле. Условия при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России, в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований определены Регламентом, разработанным на основании положений Федерального закона от 07.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Ответственными за реализацию требований настоящего Регламента являются: - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта; - ФШР и федерации шахмат субъектов Российской Федерации; - иные юридические лица, являющиеся организаторами физкультурных или спортивных мероприятий в соответствии с Положением о физкультурном или спортивном мероприятии. Полный текст Регламента можно найти по ссылке и/или в прикрепленном файле. Также в прикрепленном файле перевод медицинских рекомендаций для организаторов шахматных турниров, подготовленных Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) - Medical security policy and protocol for upcoming over-the-board events.

С уважением, Общероссийская общественная организация

ПРИКАЗ

РЕГЛАМЕНТ

СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ШАХМАТНЫХ ТУРНИРОВ

https://ruchess.ru/news/inform/o_provedenii_sportivnykh_meropriyatiy_072020/