АНОНС!!!

9 августа в 14.00 на сайте https://chessking.com/ состоится 2-й этап серии онлайн-турниров КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». Заявки подаются на электронную почту ratings.fchesskk@gmail.com в период с 6 августа по 8 августа 2020 г. не позднее 22:00.

В тексте электронного письма необходимо указать:

1) логин на chessking.com,

2) фамилию, имя, отчество,

3) код ФШР с сайта http://ratings.f-chess-kk.ru/ (в случае его отсутствия необходимо приложить к письму скан или фото российского документа (паспорт или свидетельство о рождении) и подтверждение регистрации на территории Краснодарского края),

4) дату рождения,

5) место жительства,

6) контактный телефон.

Информацию предоставил Мальченко А.Н.