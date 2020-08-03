Членам КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

Уважаемые коллеги!

Во исполнение п. 6.1. Устава КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» предлагаю созвать 5 сентября 2020 года внеочередное Общее собрание по инициативе Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

Повестка:

1. Определение приоритетных направлений деятельности КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года (далее - МЕМОРАНДУМ версия 2.0).

2. Избрание членов Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года.

3. Утверждение отчета проверки Ревизора за период 2015-2020 года.

4. Избрание Президента и Ревизора КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края