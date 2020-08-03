Членам КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»
Уважаемые коллеги!
Во исполнение п. 6.1. Устава КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» предлагаю созвать 5 сентября 2020 года внеочередное Общее собрание по инициативе Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Повестка:
1. Определение приоритетных направлений деятельности КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года (далее - МЕМОРАНДУМ версия 2.0).
2. Избрание членов Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года.
3. Утверждение отчета проверки Ревизора за период 2015-2020 года.
4. Избрание Президента и Ревизора КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на период 2020-2025 года.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края