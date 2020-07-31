Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» запустила серию онлайн-турниров с обсчётом онлайн-рейтинга Краснодарского края. Онлайн-соревнования проводятся по швейцарской системе на сайте https://chessking.com/ в 6 этапов:

1 этап – 26 июля 2020 г. 14:00

2 этап – 9 августа 2020 г. 14:00

3 этап – 23 августа 2020 г. 14:00

4 этап – 6сентября 2020 г. 14:00

5 этап – 20 сентября 2020 г. 14:00

6 этап – 4 октября 2020 г. 14:00

Победители и призеры серии онлайн-соревнований определяются по сумме зачетных очков в 6 этапах.

Жеребьевка проводится в программе Swiss-Manager c публикацией на http://chess-results.com/Tnr531138.aspx?lan=11.

В минувшее воскресенье прошёл «Кубок «Федерация шахмат Краснодарского края» с обсчётом онлайн-рейтинга» этап 1, в котором приняли участие 150 шахматистов из Краснодарского края. Участие принимали как юные шахматисты, так и опытные игроки. В «историческом» для региона турнире всем участникам впервые был обсчитан онлайн-рейтинг Краснодарского края http://ratings.f-chess-kk.ru/tournaments/3?sort=place, который изначально был привязан к национальному рейтингу.

После 13 туров места распределились следующим образом:

1. Мальченко Алексей (Щербиновский район)

2. Пшмахов Осман (г. Армавир)

3. Заворотинский Богдан (г. Новороссийск)

«Первое официальное онлайн-соревнование с официальным онлайн-рейтингом Краснодарского края можно считать новым эволюционным развитием шахмат на Кубани. Мы ждём взрывной рост участников в данных турнирах, мы изучаем возможность присвоение званий, по аналогии с Международной шахматной федерацией ФИДЕ" - отметил Владимир Сметана, Президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

Информацию предоставил Мальченко А.Н.