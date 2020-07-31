Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» запустила серию онлайн-турниров с обсчётом онлайн-рейтинга Краснодарского края. Онлайн-соревнования проводятся по швейцарской системе на сайте https://chessking.com/ в 6 этапов:
1 этап – 26 июля 2020 г. 14:00
2 этап – 9 августа 2020 г. 14:00
3 этап – 23 августа 2020 г. 14:00
4 этап – 6сентября 2020 г. 14:00
5 этап – 20 сентября 2020 г. 14:00
6 этап – 4 октября 2020 г. 14:00
Победители и призеры серии онлайн-соревнований определяются по сумме зачетных очков в 6 этапах.
Жеребьевка проводится в программе Swiss-Manager c публикацией на http://chess-results.com/Tnr531138.aspx?lan=11.
В минувшее воскресенье прошёл «Кубок «Федерация шахмат Краснодарского края» с обсчётом онлайн-рейтинга» этап 1, в котором приняли участие 150 шахматистов из Краснодарского края. Участие принимали как юные шахматисты, так и опытные игроки. В «историческом» для региона турнире всем участникам впервые был обсчитан онлайн-рейтинг Краснодарского края http://ratings.f-chess-kk.ru/tournaments/3?sort=place, который изначально был привязан к национальному рейтингу.
После 13 туров места распределились следующим образом:
1. Мальченко Алексей (Щербиновский район)
2. Пшмахов Осман (г. Армавир)
3. Заворотинский Богдан (г. Новороссийск)
«Первое официальное онлайн-соревнование с официальным онлайн-рейтингом Краснодарского края можно считать новым эволюционным развитием шахмат на Кубани. Мы ждём взрывной рост участников в данных турнирах, мы изучаем возможность присвоение званий, по аналогии с Международной шахматной федерацией ФИДЕ" - отметил Владимир Сметана, Президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Информацию предоставил Мальченко А.Н.