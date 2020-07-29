Предисловие Владимира Крамника к новой книге известного тренера

В серии "Библиотека ФШР" выходит двухтомник заслуженного тренера Белоруссии Михаила Шерешевского "С молодежью - в эндшпиль". Предлагаем вашему вниманию Предисловие, которое написал 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Мастерство игры в эндшпиле состоит из двух основных компонентов. Первый – это знание разнообразных малофигурных теоретических позиций: точное знание их оценки и методов игры. Как выигрывать или как делать ничью, в зависимости от того, за какую сторону вы играете. Чем больше подобных позиций запомнит шахматист, тем легче ему потом будет в турнирной практике. На эту тему есть несколько хороших книг. А второй компонент более сложный и, наверное, еще более важный. Это некое интуитивное понимание принципов, которых надо придерживаться в игровых эндшпилях без четкой конечной оценки.

Сформулировать эти принципы намного сложнее, чем выучить или даже самому просчитать до конца какое-нибудь теоретическое окончание. Улучшить свое понимание того, как нужно разыгрывать сложные многофигурные окончания – трудная задача. Книги, где можно получить по-настоящему толковые советы на эту тему, найти непросто.

В юности, когда я только начинал изучать шахматы, одной из, можно сказать, «библий» по игровым окончаниям была книга этого же автора «Стратегия эндшпиля». Она считалась «канонической», все тренеры в Советском Союзе рекомендовали своим ученикам: «Читай Шерешевского!» Я сам внимательно проштудировал эту книжку, и мне она очень понравилась. Слышал, что она понравилась и Магнусу Карлсену – понятное дело, много лет спустя.

Книга «С молодежью – в эндшпиль» продолжает ту же линию, но назвать ее «вторым изданием», конечно, будет несправедливо – в ней очень много нового. Причем не просто дополнительных свежих примеров (по объему этот двухтомник, наверное, раза в 3-4 больше советской книжки в мягком переплете), но и оригинальных концепций, новых подходов к изучению эндшпиля. За тридцать с лишним лет, прошедших с момента выхода «Стратегии эндшпиля», шахматы очень сильно, а в чем-то даже кардинально изменились. Расширились наши представления о шахматах, мы стали гораздо больше всего знать и лучше понимать какие-то нюансы. Но самое главное: у современных шахмат другой формат, они стали, как справедливо подчеркивает Михаил Шерешевский, гораздо более спортивными.

Давно отсутствуют откладывания партий, и очень часто приходится принимать решения за доской, почти не имея времени на обдумывание, порой – на добавленных секундах. Кроме того, сейчас приходится играть много партий в быстрые шахматы и даже в блиц. Учет всех этих обстоятельств в книге «С молодежью – в эндшпиль» мне очень понравился. Думаю, это первая серьезная книга по эндшпилю, где учитываются эти факторы. Кроме того, автор приводит очень много примеров из современной практики, поэтому я считаю, что книга во многом уникальна.

Конечно, не стоит искать здесь каких-то сенсационных открытий, поскольку законы и принципы шахмат, как известно, достаточно консервативны. Но прочитав эту книгу, я увидел много исключительно полезных практических советов и рекомендаций, очень удачно собранных автором. Часть из них дает сам автор, многоопытный тренер, который продолжает передавать свои знания ведущим юным шахматистам России в образовательном центре «Сириуса». Другие лайфхаки (используем это модное словечко) найдены им в комментариях ведущих современных гроссмейстеров и тренеров. Все они, безусловно, помогут читателям заметно улучшить свое понимание принципов игры в окончаниях, а значит, усилиться в этом важнейшем компоненте шахмат и добиваться лучших практических результатов.

Владимир Крамник выступает перед воспитанниками «Сириуса». Слева – тренеры Михаил Шерешевский и Владимир Беликов

Книга будет полезна шахматистам любого уровня: и юным (особенно – юным!), и крепким любителям, и даже профессионалам. Я давно обратил внимание: до какого-то достаточно высокого уровня именно игра в сложных окончаниях – игровых, не счетных – это, пожалуй, самое слабое место у большинства шахматистов.

Одним словом, я очень рекомендую к изучению книгу «С молодежью – в эндшпиль». Еще раз подчеркну: понимание принципов игрового эндшпиля – это одна из самых сложных тем в шахматах, на которую написано очень мало качественных книг. Поработав над этой проблемой, вы добьетесь максимального эффекта в вопросе повышения класса своей игры. И ни в коем случае не игнорируйте заключительный раздел «Курс молодого бойца», где собрано около 500 точных позиций, без которых не может обойтись ни один грамотный шахматист. Никогда не знаешь, в какой партии они пригодятся, но это может случиться в любой момент, – а потому оценки и методы игры в точных позициях нужно постоянно освежать в памяти.

Удачи, и пусть игра в окончаниях принесет вам много приятных минут и ценных «бонусов» в турнирных таблицах!

https://ruchess.ru/news/report/chitayte_shereshevskogo_/