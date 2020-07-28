Комиссия по этике Федерации шахмат Краснодарского края в составе председателя Комиссии – Сапфирова А.А., членов Комиссии – Каспаряна А.В., Осипова В.В., рассмотрела в открытом заседании обращение АГОО «Шахматная Федерация», в котором указывается, что Надырханов Сергей Суратович обратился с письмом к Президенту Федерации шахмат России, в котором обвинил Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметана В.В. во лжи и клевете.

Изучив доводы обращения и представленные доказательства, Комиссия приходит к следующему, публично осудить проступок Надырханова Сергея Суратовича совершенный им в отношении президента КОО "Федерации шахмат Краснодарского края" Сметана Владимира Васильевича. Обязать Надырханова Сергея Суратовича принести на сайте КОО "Федерации шахмат Краснодарского края" публичные извинения Сметане Владимиру Васильевичу.

Решение Комиссии

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края